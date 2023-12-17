Жерар Депардье отказался от ордена из-за скандала о домогательствах

Французский актер Жерар Депардье передал свой орден Почетного легиона министру культуры. Это произошло после обвинения в недопустимом поведении в адрес женщин.

Вчера, 16 декабря, стало известно, что актер Жерар Депардье передал орден Почетного легиона министру культуры Франции. Адвокаты артиста уточнили, что он сделал это из-за обвинений в домогательствах женщин. Совет ордена инициировал дисциплинарную процедуру, заявляла министр культуры Римы Абдул-Малак.

Однако правозащитники Депардье считают, что ее высказывания могут стать "еще одним ударом по уже умирающей презумпции невиновности" – актер подвергался масштабной травле, которую министр должна была пресекать, передает AFP.