Умер участник первой советской экспедиции на Эверест Мысловский

Весной 1982 года Мысловский принял участие в первой советской гималайской экспедиции, поднявшейся на Эверест. За это восхождение он удостоился звания заслуженного мастера спорта и был награжден орденом Ленина. В 1989 году он руководил второй советской гималайской экспедицией на Канченджангу, Мысловский поднялся до высоты 8 300 м. За успешное проведение экспедиции был награжден орденом Трудового Красного Знамени и удостоен звания заслуженного тренера СССР.