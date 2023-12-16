Стало известно, когда аэропорт Краснодара возобновит свою работу

Рабочая группа признала возможным возобновление работы краснодарского аэропорта Пашковский после 25 декабря. Об этом пишут «Известия».

Стало известно, когда аэропорт Краснодара возобновит свою работу
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По данным газеты, в рабочую группу вошли эксперты Минобороны РФ, Росавиации, Госкорпорации по организации воздушного движения и управляющей компании. Кроме того, были направлены запросы в ФСБ, Минтранс и МВД.

В рамках подготовки аэропорта к приему самолетов, лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» выполнил тестовый полет из Минеральных Вод в Краснодар. В настоящее время специалисты анализируют результаты полета.

Напомним, что 24 февраля 2022 года была приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара и ряда других городов Юга России.

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