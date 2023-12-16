Стало известно, когда аэропорт Краснодара возобновит свою работу

Рабочая группа признала возможным возобновление работы краснодарского аэропорта Пашковский после 25 декабря. Об этом пишут «Известия».

По данным газеты, в рабочую группу вошли эксперты Минобороны РФ, Росавиации, Госкорпорации по организации воздушного движения и управляющей компании. Кроме того, были направлены запросы в ФСБ, Минтранс и МВД.

В рамках подготовки аэропорта к приему самолетов, лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» выполнил тестовый полет из Минеральных Вод в Краснодар. В настоящее время специалисты анализируют результаты полета.