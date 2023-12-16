Стало известно, когда аэропорт Краснодара возобновит свою работу
Рабочая группа признала возможным возобновление работы краснодарского аэропорта Пашковский после 25 декабря. Об этом пишут «Известия».
По данным газеты, в рабочую группу вошли эксперты Минобороны РФ, Росавиации, Госкорпорации по организации воздушного движения и управляющей компании. Кроме того, были направлены запросы в ФСБ, Минтранс и МВД.
В рамках подготовки аэропорта к приему самолетов, лайнер Sukhoi Superjet 100 авиакомпании «Азимут» выполнил тестовый полет из Минеральных Вод в Краснодар. В настоящее время специалисты анализируют результаты полета.
Напомним, что 24 февраля 2022 года была приостановлена работа аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара и ряда других городов Юга России.
Рамблер: главные новости