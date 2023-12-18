Светлана Лапа: В Забайкалье идёт снижение темпов заболеваемости практически по всем возрастным группам

«По итогам прошлой недели отмечается снижение суммарной заболеваемости респираторными инфекциями, гриппом, внебольничными пневмониями и Covid-19 к уровню прошлой на 25,6%. В структуре заболеваний по коронавирусной инфекции общее снижение по краю составляет 43,7%, ОРВИ и гриппом - на 22,5%, количество случаев внебольничной пневмонии осталось на уровне прошлой недели», - рассказала Светлана Лапа.Что касается коронавирусной инфекции, регистрируется спад заболеваемости на 63,2% среди детей в возрасте до 1 года. Снижение продолжается и среди детей от 7 до 14 лет - на 58,1%, от 15 до 17 лет – на 63,5%. Снизилась заболеваемость детей в возрастной группе 3-6 лет на 51,7%. Высокие показатели пока сохраняются в возрастной группе детей 1-2 лет, но вместе с этим отмечается небольшое снижение – на 15,3%.Доля вируса гриппа в числе положительных лабораторно-подтвержденных результатов исследований больных респираторными инфекциями составляет 28,9%.«Снижение заболеваемости по прогнозам пока продолжится, но после выхода с зимних каникул ожидаем подъём заболеваемости», - предупредила главный санитарный врач Забайкалья.Отметим, что в Забайкальский край поступило 110 тысяч доз вакцины для профилактики гриппа. Сейчас их распределяют по медорганизациям региона.Забайкальский центр социально значимой информации, Мария ЖароваE-mail: infocom75@yandex.ru