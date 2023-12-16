ВСЕГЕИ стал Институтом Карпинского

Всероссийский научно-исследовательский геологический институт (ВСЕГЕИ), расположенный в Санкт-Петербурге, сменил название и стал Институтом Карпинского, обратила внимание «Газета.Ru». В пресс-службе учреждения отказались комментировать связь замены названия и логотипа с запретом символики ЛГБТ (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена).

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При этом в вузе уточнили, что логотип изменился полгода назад — до решения о запрете. Ответить на вопрос о связи переименования с ЛГБТ-движением может только генеральный директор, который сейчас в командировке, отметили в учреждении.

Прокомментировать может только генеральный директор, поскольку решение принимала дирекция института, — объяснила пресс-секретарь Ирина Остроумова.

Геологический институт сменил логотип и вывеску, но адрес сайта оставил прежним. Интернет-пользователи предположили, что учреждение сменило название из-за решения Верховного суда признать ЛГБТ экстремистской организацией и запретить ее деятельность на территории России.