В ГД внесен проект о запрете посещать образовательные организации судимым за растление несовершеннолетних
В Государственную думу внесен проект о запрете посещать образовательные организации судимым за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего. Документ размещен в думской базе данных.
«Запрещения поднадзорному лицу, имеющему непогашенную либо неснятую судимость за совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего, выезда за установленные судом пределы территории и посещения объектов и территорий образовательных, медицинских, санаторно-курортных, физкультурно-спортивных организаций, организаций культуры, предназначенных для детей, организаций отдыха детей и их оздоровления, площадок с использованием открытой плоскостной детской игровой и детской спортивной инфраструктур (за исключением случаев, если поднадзорное лицо, являясь родителем несовершеннолетнего, сопровождает его, в том числе для представления его интересов)», – говорится в документе.
В пояснительной записке отмечается, что положения законопроекта основаны на результатах анализа правоприменительной практики в сфере деятельности органов внутренних дел по осуществлению административного надзора за лицами, освобожденными из мест лишения свободы, в ходе которого удалось выявить ряд проблем, препятствующих полиции эффективно исполнять свои обязанности по защите государственных и общественных интересов от преступных посягательств.