Педофилам запретят посещать школы и детские площадки

Кабмин предложил запретить осужденным за сексуальные преступления против малолетних посещать школы и детские площадки. Соответствующий законопроект Правительство России внесло в Госдуму 16 декабря.

Дополнения вносятся в статью 4 Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы». Власти указывают на высокую потенциальную опасность граждан, совершивших преступления против половой неприкосновенности детей и имеющих непогашенную или неснятую судимость. Чтобы оказать на вышедших из колоний злоумышленников профилактическое воздействие, чиновники предлагают установить новое ограничение.

Речь идет о запрете посещать предназначенные для подростков образовательные, медицинские, физкультурно-спортивные, санаторно-курортные и культурные организации, а также детские игровые и спортивные площадки. Исключения предусмотрены для преступников, сопровождающих собственных детей.

Указанную инициативу власти разместили для общественного обсуждения еще в январе. Сейчас педофилам, находящимся под надзором, могут запретить лишь выезжать за установленные судом пределы территории. Судимость за тяжкие преступления остается погашенной восемь лет после отбытия срока, а за особо тяжкие — десять лет.