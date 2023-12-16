Президент РФ Владимир Путин является единственным мощным лидером мировой политики, заявил кинорежиссер Никита Михалков. Он добавил, что благодаря российскому лидеру и его команде Россия удержалась в тяжелейший период санкций, пишет РИА «Новости».

Михалков отметил, что нет ничего удивительного в том, что россияне поддерживают президента.

«Сегодня Путин — это единственный, реальный, мощный лидер мировой политики», — подчеркнул кинорежиссер.

На фоне этого, заметил народный артист РСФСР, не следует удивляться тому, что такое большое количество жителей государства желает поддержать его кандидатуру на выборах. Михалков предположил, что те россияне, которые не поддерживают Путина, «либо не умны, либо вредны».