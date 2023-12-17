Стало известно о состоянии пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии

У пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии № 5 наблюдается положительная динамика. Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко .

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось.