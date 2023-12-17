Стало известно о состоянии пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии

У пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии № 5 наблюдается положительная динамика. Об этом ТАСС рассказал министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Стало известно о состоянии пострадавших во время стрельбы в брянской гимназии
© РИА Новости

Как стало известно со слов главы Минздрава, врачи оценивают их состояние как хорошее.

12 декабря Мурашко заявил, что школьники находятся в стабильном состоянии.

Утром 7 декабря ученица 8 «А» класса пришла в школу с помповым ружьем отца, которое было спрятано в тубусе. Она зашла в кабинет биологии и начала стрелять по одноклассникам. В результате ранения получили шесть подростков, жизни двоих из них, в том числе нападавшей, спасти не удалось.

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