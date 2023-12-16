Составлен рейтинг самых популярных подарков на Новый год

Одежда, электроника и ювелирные украшения станут самыми популярными подарками на Новый год в России. К такому выводу пришли аналитики маркетплейса Ozon и МТС-банка, проведшие совместное исследование.

«С большой вероятностью россияне получат в качестве подарка на предстоящий праздник предметы гардероба, электронику или ювелирные украшения», — сказано в исследовании.

Со второй половины ноября наблюдается повышенный спрос именно на эти товары. Кроме того, в ходу детские игрушки и подарочные наборы, товары для дома.

Эксперты изучили расходы россиян за месяц (15 ноября — 15 декабря) в 2022 и 2023 году.

Выяснилось, что в нынешнем году было продано в три раза больше ювелирных изделий, чем год назад. Чаще всего приобретались серьги, кольца и украшения на шею.

В два раза выросли продажи одежды и аксессуаров. В приоритете шарфы, шапки, «снуды», перчатки, термоноски.

Также в два раза выросли покупки электроники: наушников, аудиотехники, телефонов, умных часов и аксессуаров.

Кроме того, популярны наборы сладостей и адвент-календари, детские и развивающие книги, конструкторы.