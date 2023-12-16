Фото мужчин с мороженым привело к скандалу в Екатеринбурге

Депутат горсовета Новосибирска Светлана Каверзина рассказала, что председатель постоянной комиссии по культуре, спорту, молодежной политике, международному и межмуниципальному сотрудничеству в городской думе Александр Тарасов счел пропагандой ЛГБТ фотографию двух мужчин с мороженым. Об этом пишет "Сиб.фм".

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Фотография была сделана в центре Новосибирска в 2020 году. На ней два парня из турклуба "Панда" в летней одежде едят мороженое в -33°C. Изображение показали на презентации муниципальной программы "Культура и туризм".

"Если два мужчины "лижут" мороженое, то это выглядит подозрительно", - приводит издание слова депутата.

Тарасов назвал мужчин на фото "нежными и снежными" и призвал его больше нигде не показывать.