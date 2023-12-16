«Администрация не хочет признавать проблем» - жители Борзи о ситуации с отоплением

В проблеме с отоплением виновато не население Борзи, а Центральная котельная, сообщают местные жители в редакцию ZAB.RU.

«Вот сегодня приехал Осипов. Поговорил с некоторыми жильцами. Администрация до этого, отчиталась, что виноваты люди, сливают воду из системы. На самом же деле, это Центральная котельная, в ней проблемы. С 12-го декабря, там и один насос был, и один котёл в работе. Сейчас два котла, но вся система завоздушена. Администрация не хочет признавать проблем СПК, виноваты люди и УК», - рассказала местная жительница.

Женщина также добавила, что после визита губернатора Александра Осипова, существенных изменений не произошло, температуры в домах все еще низкие.

Глава края, подводя итоги поездки в Борзю в своем Telegram-канале, сказал следующее: «Система теплоснабжения в городе сейчас находится в очень сложном состоянии. Нужно абсолютно все приводить в порядок: и тепловые сети, и оборудование в квартирах».

Он также рассказал о намеченных решениях по прохождению этого этапа отопительного периода в Борзе.