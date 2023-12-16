Деду Морозу отправили по Почте России более 40 тысяч писем

Россияне уже отправили по Почте России более 40 тысяч писем Деду Морозу, сообщил в интервью РИА Новости глава компании Михаил Волков.

© Москва 24/Антон Великжанин

По его словам, в прошлом году было отправлено 170 тысяч, и ожидается, что в 2023 году их будет не меньше. Волков заметил, что за две недели до Нового года объем писем волшебнику заметно увеличивается.

Глава компании считает, что бумажные письма не исчезнут в ближайшее время и об их полной цифровизации говорить рано. Он связывает это с тем, что достаточно много россиян до сих пор пользуются кнопочными телефонами и не имеют мобильных приложений.

Волков заявил, что по мнению многих людей, скоро все перейдет в цифру: посылки будут печататься на 3D-принтерах и логистика как таковая исчезнет. Сам же он считает, что это точно преувеличение.

Ранее московский Дед Мороз рассказал, что порядка 60% писем ему пишут взрослые, зачастую встречаются послания в том числе от представителей старшего поколения. Он уточнил, что взрослые иногда пишут письма за своих детей.

Дед Мороз добавил, что родители в этом вопросе правы, ребенку следует помогать и воспитывать его. В свою очередь, Снегурочка рассказала, что им часто поступают письма от людей, у которых есть внуки. Волшебник вспомнил случай, когда у них попросили помощи бабушки из далекой деревни. Они рассказали, как им тяжко живется. По словам Деда Мороза, он отправил им посылку.