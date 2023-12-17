Городские службы Москвы проводят регламентные работы на улицах столицы в связи со снегопадом
В связи со снегопадом городские службы Москвы непрерывно мониторят состояние улично-дорожной сети и проводят регламентные работы. Об этом сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.
«В 15:00 приступим к очередному механизированному прометанию проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ будем повторять по мере выпадения осадков. Под особым контролем – очистка пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам общественного транспорта, станциям метро и Московского центрального кольца, железнодорожным станциям и платформам, городским вокзалам, объектам социальной сферы и потребительского рынка», – говорится в сообщении.
Отмечается, что повсеместно идут работы по очистке от снега улично-дорожной сети, тротуаров, дворов, погрузке и вывозу снега. Также в течение всего светового дня организована очистка от снега и наледи скатных кровель многоквартирных домов, выступающих элементов фасадов зданий, водосборных желобов и воронок водостоков. Места проведения работ огорожены лентами и специальными заграждениями, пешеходов просят быть предельно внимательными в зонах работ и не заходить за ограждения.