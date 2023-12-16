В Новосибирске благоустроят сосновый бор в Калининском районе

Сто гектаров Соснового бора благоустроят в Новосибирске. О благоустройстве еще одной зеленой зоны в Калининском районе сообщает телеграм-канал «Зеленый Новосибирск».

Сотрудники отдела культуры, спорта и молодежной политики мэрии сообщили, что недавно было заключено соглашение о благотворительном пожертвовании с одним из предприятий для разработки концепции развития Соснового бора. Это обширная территория площадью более 100 гектаров, которую планируется обновить и улучшить.

Авторы ТГ-канала отмечают, что концепция будет включать в себя общее видение развития территории, функциональное зонирование и проектные предложения по благоустройству. Ожидается, что в ближайшем будущем на территории Соснового бора будут созданы входные группы, улучшено освещение и расширена дорожная сеть.

Департамент культуры мэрии отмечает, что инфраструктура Соснового бора и парка "Сосновый бор" нуждается в обновлении. Представители муниципалитета обещают провести опросы среди жителей Новосибирска, чтобы понять, каким образом они видят развитие этой территории.

Важно отметить, что жители столицы Сибири чувствительно реагируют на вмешательство в жизнь парков и зеленых зон города. Ранее были случаи скандалов из-за вырубки деревьев в лесу Бугринском, роще Березовой и сквере Сибиряков-Гвардейцев. Местные жители утверждали, что деревьев рубят слишком много, и были готовы защищать каждое дерево.