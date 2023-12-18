В Ангарском городском округе открыт новый ФАП, лечебное учреждение рассчитано на обслуживание 1500 пациентов
По данным члена кабмина области, все работы были профинансированы в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (входит в нацпроект «Здравоохранение»).
Господин Шелехов отметил, что ФАП имеет все необходимое оборудование для оказания первичной и экстренной медпомощи, проведения вакцинации и плановых осмотров, а также диспансеризации.
Пункт рассчитан на обслуживание 1 500 пациентов, в том числе и из ближайших поселков.
Новый медпункт за месяц успел принять свыше 700 человек, коллектив ФАПа состоит из фельдшера Екатерины Богусаровой и медсестры Натальи Белдаевой.
Известно, что площадь ФАПа составляет 96 кв.м. В нем предусмотрены смотровая, кабинеты для процелцр и прививок, санкомната, приемная, склад для лекарств, санузел, техпомещение и комната для отдыха.
Региональный бюджет выделил 6 млн рублей, областная казна отправила 4 млн рублей. Последние ушли на благоустройство территории вокруг ФАПа и закупку оборудования.
Всего же в 2023 году сельская местность Приангарья получила 16 ФАПов. Сумма финансирования их строительства составила 85 млн рублей.
Ранее стало известно, что иркутские хирурги впервые вмонтировали детям беспроводные кардиомониторы, операции прошли успешно.