В Ангарском городском округе открыт новый ФАП, лечебное учреждение рассчитано на обслуживание 1500 пациентов

В Ангарском городском округе открыт новый ФАП, лечебное учреждение рассчитано на обслуживание 1500 пациентов
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По данным члена кабмина области, все работы были профинансированы в рамках регионального проекта «Модернизация первичного звена здравоохранения» (входит в нацпроект «Здравоохранение»). 

Господин Шелехов отметил, что ФАП имеет все необходимое оборудование для оказания первичной и экстренной медпомощи, проведения вакцинации и плановых осмотров, а также диспансеризации.

Пункт рассчитан на обслуживание 1 500 пациентов, в том числе и из ближайших поселков. 

Новый медпункт за месяц успел принять свыше 700 человек, коллектив ФАПа состоит из фельдшера Екатерины Богусаровой и медсестры Натальи Белдаевой.

Известно, что площадь ФАПа составляет 96 кв.м. В нем предусмотрены смотровая, кабинеты для процелцр и прививок, санкомната, приемная, склад для лекарств, санузел, техпомещение и комната для отдыха. 

Региональный бюджет выделил 6 млн рублей, областная казна отправила 4 млн рублей. Последние ушли на благоустройство территории вокруг ФАПа и закупку оборудования. 

Всего же в 2023 году сельская местность Приангарья получила 16 ФАПов. Сумма финансирования их строительства составила 85 млн рублей. 

Ранее стало известно, что иркутские хирурги впервые вмонтировали детям беспроводные кардиомониторы, операции прошли успешно.

Общество