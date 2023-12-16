Россиянам пообещали морозы до минус 45

Аномальные морозы до минус 45 градусов ожидаются в части регионов России в ближайшие выходные, Роман Вильфанд.

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Среди таких регионов — Челябинская, Омская и Курганская области, Республика Алтай.

В Бурятии на следующей неделе также температуры будут опускаться ниже 40 градусов.

Вильфанд также рассказал, что циклон «Ваня», накрывший на сутки Москву, продолжит движение на север, вызывая сильные снегопады в Новгородской, Псковской, Ленинградской и Вологодской областях.