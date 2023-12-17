Выставка кукол и елочных игрушек ручной работы открылась в Туркменистане

В Туркменистане состоялась выставка кукол и елочных игрушек ручной работы в Музее изобразительных искусств имени Сапармурата Туркменбаши Великого, передает «МИР 24».

Выставка кукол и елочных игрушек ручной работы открылась в Туркменистане
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Более 100 работ представили художники из всех регионов страны.

Особое место в экспозиции занимают куклы в национальных костюмах, также игрушки и текстиль с красивыми народными узорами. Главная особенность работ – в материалах. Они сделаны вручную из переработанного сырья.

«Здесь тоже крой, одежда современная, но здесь обязательно тоже учитываются национальные украшения, есть вышивки и накидка. Можно сказать, это Ханума из дворца», – сказала ремесленница из Балканского велаята Тазегуль Одаева.

На выставке можно увидеть и румбокс – это интерьеры в миниатюре. Детали этой маленькой комнаты сделаны из морских ракушек, древесины, камней, металлов и фарфора. А рис в блюде настоящий. Румбокс долговечен, его можно аккуратно сложить и перевезти на другую выставку.

Общество