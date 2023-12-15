Россияне не успели вернуться в РФ из Финляндии из-за закрытия КПП

Из-за очередного закрытия КПП «Ваалимаа» многие россияне не успели вернуться в Россию из Финляндии, застряв на границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Ранее Хельсинки заявляли, что закроют КПП 15 декабря в 21:00 по московскому времени, однако по факту это произошло раньше. В итоге к вечеру на границе на выезд образовалась большая пробка и всех владельцев машин с российскими номерами разворачивают.

Отмечается, что днем погранохрана предупреждала, что некоторые люди могут не успеть пересечь границу через «Ваалимаа», поскольку движение в сторону РФ затруднено.