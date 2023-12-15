Россияне не успели вернуться в РФ из Финляндии из-за закрытия КПП
Из-за очередного закрытия КПП «Ваалимаа» многие россияне не успели вернуться в Россию из Финляндии, застряв на границе. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».
Ранее Хельсинки заявляли, что закроют КПП 15 декабря в 21:00 по московскому времени, однако по факту это произошло раньше. В итоге к вечеру на границе на выезд образовалась большая пробка и всех владельцев машин с российскими номерами разворачивают.
Отмечается, что днем погранохрана предупреждала, что некоторые люди могут не успеть пересечь границу через «Ваалимаа», поскольку движение в сторону РФ затруднено.
Напомним, что с 14 декабря Хельсинки приняли решение открыть два КПП на границе с Россией, но вечером того же дня отменили его, заявив, что они перестанут работать через сутки после открытия. В качестве причины власти Финляндии указывали на продолжающееся прибытие в страну нелегальных мигрантов.