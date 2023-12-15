В России утвердили концепцию сокращения потребления алкоголя

Власти РФ намерены сократить потребление алкоголя до 7,8 литров на человека
Правительство России утвердило Концепцию сокращения потребления алкоголя до 2030 года, которая предполагает снижение этого показателя до 7,8 литров этанола на человека. Об этом ТАСС сообщили в Минздраве РФ.
В ведомстве отметили, что на данный момент потребление алкоголя на душу населения в стране составляет 8,9 литров.
«Это позволит значительно улучшить показатели общественного здоровья и главное — повысить качество и продолжительность жизни граждан», — считают в Минздраве.
Также в ведомстве напомнили, что с начала в 2009 году реализации концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкоголя и профилактике алкоголизма среди населения страны этот показатель удалось снизить с 18 до 8,8 литров. В Минздраве такой успех связали с реализацией «всего комплекса антиалкогольных мер».