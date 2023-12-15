Названы последствия приостановки продаж в РФ книг Акунина и Быкова*

Приостановка продаж книг писателей Бориса Акунина и Дмитрия Быкова в России создает прецедент, который в будущем может получить распространение. Такое мнение в беседе с «Ведомостями» высказали эксперты.

Гендиректор издательства «Рипол классик» Сергей Макаренков отметил, что ранее в России не было примеров приостановки продаж произведений таких крупных авторов. В связи с этим, по его словам, данный случай является прецедентом для книжного рынка РФ.

То же мнение высказал политолог Константин Калачев. Он считает, что случившееся может в будущем расширяться и на других известных авторов, которые открыто высказываются против СВО.

Ранее сообщалось, что издательства АСТ приостановило распространение книг Акунина и Быкова. Причиной такой меры стали антироссийские высказывания писателей.