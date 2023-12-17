Роспотребнадзор дал рекомендации по покупке живой ели

В Роспотребнадзоре рассказали, когда лучше всего покупать живую елку к Новому году и как ее выбрать.

Роспотребнадзор порекомендовал приобретать живую елку в 20-х числах декабря, так как дерево, купленное раньше, скорее всего, осыплется до окончания новогодних праздников.

При этом лучше выбирать дерево с ровным, достаточно толстым стволом и без трещин, иначе елка долго не простоит, уточнили в ведомстве. Ветви должны быть гибкими, а иголки – насыщенного изумрудного цвета. В руках рекомендуется растереть несколько хвоинок, они должны иметь характерный запах. Кроме того, выбирать лучше елку с одной макушкой. А чтобы не повредить дерево при переноске, нужно попросить продавца упаковать его в пластиковую сетку.