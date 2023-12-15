Метеоролог объяснил присвоение имени «Ваня» накрывшему Москву циклону

Имена циклонам в умеренных широтах не присваивает ни одна национальная метеослужба, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости.

Так он ответил на сообщения в СМИ о том, что засыпавший Москву снегом циклон называется "Ваня". По его данным, нетропические циклоны в высоких и умеренных широтах происходят ежедневно. Сейчас только в Северном полушарии Земли таких около пары десятков, поэтому давать каждому не имеет смысла, уверен Вильфанд.

"Для тропических циклонов – да, существуют названия, они заранее распределены, потому что каждый тропический циклон – это индивидуум, это персона, он неповторим", – объяснил он.

Однако если нетропические циклоны получают названия в СМИ, то синоптики не будут против этого, уверен он. Коллеги относятся к этому с "доброй иронией", уточнил Вильфанд. По его данным, циклонам начали давать названия метеорологи из Свободного университета Берлина – они за деньги присваивают таким воздушным массам имена.

"Например, вы хотите подарок сделать девушке на день рождения и называете ее именем циклон", – добавил Вильфанд.

Синоптик уточнил, что стоимость такой услуги немецкого университета составляет около 200 евро. Присвоить название антициклону будет стоить около 300 евро, так как они существуют дольше циклонов.

Одна пятая часть от месячной нормы осадков выпала за минувшие сутки в Москве, в Подмосковье - треть нормы декабря. Об этом в своем Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Циклон "Ваня" обрушился на Россию аномальными снегопадами. За сутки на базовой столичной метеостанции ВДНХ выпало 11 мм осадков, что составляет 1/5 часть от всего месячного объема, в Тушине - 8 мм, на Балчуге - 9 мм", - говорится в сообщении.

Тишковец отметил, что в Подмосковье больше всего осадков выпало в Коломне (13 мм), Наро-Фоминске (15 мм) и Долгопрудном (17 мм), что составило 33% от всей климатической нормы декабря. Наибольшее количество снега метеорологи зафиксировали на юго-западе Центральной России и западе Черноземья.

"В Курской области в осадкомеры попало 81% от месячной нормы (Рыльск - 39 мм, Курчатов - 37 мм), в Орловской области (Мценск - 28 мм) - 53% от нормы декабря, в Белгородской области (Готня - 27 мм) - 57% от нормы за месяц", - добавил он.

Под влиянием циклона «Ваня» высота сугробов в Москве побила рекорд почти 150-летней давности. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

«В Москве намело такие сугробы, которых 15 декабря не было никогда за почти 150-летнюю историю регулярных метеорологических измерений. Снежный рекорд этого дня, державшийся 104 года, когда в Москве снегомерная линейка в 1919 году показала 32 сантиметра, пал. И теперь 15 декабря 2023 года заслуженно становится рекордсменом по сугробам», — поделился информацией синоптик.

Специалист отметил, что к 9 утра пятницы, 15 декабря, высота сугробов на метеостанции МГУ составила 49 сантиметров при норме 15 сантиметров — это самый высокий показатель по столице. Он добавил, что с учетом того, что в течение дня ожидается снегопад, в результате которого выпадет до трех миллиметров осадков, в концу дня в городе образуются полуметровые сугробы.

На фоне прохождения теплого атмосферного фронта, связанного с циклоном «Ваня», цена поездки на такси в Москве увеличилась более чем в четыре раза по сравнению с поездками в обычные дни. Об этом сообщает РИА Новости.

По его данным, утром в пятницу наблюдался двукратный рост стоимости поездок, а позднее пользователи сервисов такси отмечали, что цена поездки длительностью 35-55 минут выросла с обычных 800 рублей до 2-3,5 тыс. рублей. Таким образом, стоимость некоторых поездок по городу увеличилась более чем в четыре раза.

В частности, стоимость поездки от Парка культуры в Гольяново днем в пятницу составила 3,5 тыс. рублей против 1 тыс. рублей за то же расстояние утром.

Пробки в Москве на сегодняшний день достигли значения 9 баллов из 10 возможных в третий раз за неделю, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.пробки». По сообщению столичного Дептранса, подобная загруженность дорог сохранится до самого вечера.

Снегоуборочные машины с самой ночи занимаются расчисткой дорог и тротуаров, тем не менее автомобили продвигаются медленнее обычного - в особенности на Садовом и Бульварном кольце, а также на ТТК. В Дептрансе Москвы советуют выбрать общественный транспорт для передвижения по городу.

Также из-за осадков выросла стоимость такси - как минимум в два раза по сравнению с обычными значениями. Это в том числе объясняется большим количеством заказов, чем обычно.

Напомним, подобная ситуация на столичных дорогах объясняется мощным снегопадом - это результат прихода циклона «Ваня» накануне вечером. По словам синоптиков, за сутки выпадет более 23 сантиметров осадков. Коммунальные службы переведены в усиленный режим.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил об окончании снегопадов в Москве. Уже с воскресенья жителей столицы ожидает теплая зимняя погода.

«Осадки в пятницу продолжат выпадать. Завтра циклон, который принес мощные осадки, уйдет на север, Москва окажется в его тыловой части. Будет хорошая зимняя погода: ночью температура около –10 градусов, днем температуры около –5, небольшой снежок», – рассказал он.

Роман Вильфанд подчеркнул, что с воскресенья, 17 декабря, ситуация с погодой кардинально изменится. Уже во второй половине дня температура воздуха превысит отметку в 0 градусов. Снегопады закончатся и не будет сильного ветра.

Кроме того, синоптик рассказал о погоде в столице на следующей неделе. Так, по его словам, с понедельника по четверг в Москве ожидается «оттепель». Температура воздуха будет подниматься до двух градусов выше нуля, передает НСН.