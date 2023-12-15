СКР: лишать российского гражданства необходимо за любое тяжкое преступление

Лишать приобретенного гражданства России при совершении доказанных в суде любых тяжких и особо тяжких преступлений предлагает Следственный комитет РФ. Об этом говорится в пресс-релизе на сайте ведомства. "Необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления", — говорится в публикации. СК уточняет, что действующее законодательство позволяет суду лишать приобретенного гражданства при совершении изнасилования, но эта норма не действует при совершении других тяжких преступлений, за которое установлены более длительные сроки лишения свободы. 13 декабря сообщалось, что двоих мужчин впервые в правоприменительной практике лишили гражданства за торговлю наркотиками. 14 декабря стало известно, что СК просит МВД лишить приобретенного гражданства РФ еще семерых осужденных.