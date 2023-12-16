Блиновская потеряла 400 сотрудников

400 создателей марафонов Елены Блиновской остались без работы после арестов ее счетов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Сообщается, что в числе уволеных оказались пиарщики, кураторы и айтишники, занимавшиеся разработкой, проведением и продвижением марафонов блогера. Средний размер их заработной платы составлял 60 тыс. рублей в месяц. Отмечается, что перед увольнением все 400 человек получили расчет.

До этого адвокат Блиновской опровергла сообщение о погашении долга перед ФНС.

"Ранее мы заявляли о погашении задолженности на сумму в районе 50-55 миллионов рублей, с тех пор ничего не изменилось. У Елены нет возможности погасить такую сумму (1,4 миллиарда рублей. — "Газета.Ru")", — отметила адвокат.