СК предлагает лишать приобретенного гражданства за все тяжкие и особо тяжкие преступления

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России предлагает лишать гражданства РФ, которое было ранее приобретено, за любые тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.
"В этой связи необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, а не только за отдельные виды преступлений, как это установлено в действующем законе "О гражданстве РФ", - говорится в сообщении.
Как отметили в СК, после вступления в силу нового закона "О гражданстве Российской Федерации" в октябре этого года указанная норма уже применяется на практике. Накануне сообщалось, что следственные органы столицы направили в МВД России данные о семи осужденных для решения вопроса о прекращении гражданства России. Осужденные лица совершили такие преступления, как уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, незаконный оборот наркотиков, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Аналогичная практика имеется в Курганской области и других регионах.
"Вместе с тем действующее законодательство предусматривает возможность лишения приобретенного гражданства лишь при совершении такими лицами определенного перечня преступлений. Например, указанная норма действует при совершении изнасилования, но не действует при совершении убийства, за которое установлены более длительные сроки лишения свободы", - сказали в СК.