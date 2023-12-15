СК предлагает лишать приобретенного гражданства за все тяжкие и особо тяжкие преступления

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Следственный комитет России предлагает лишать гражданства РФ, которое было ранее приобретено, за любые тяжкие и особо тяжкие преступления. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"В этой связи необходимо проработать вопрос о внесении в законодательство изменений, предусматривающих лишение приобретенного (не по рождению) гражданства РФ за приготовление, покушение или совершение любого умышленного тяжкого или особо тяжкого преступления, а не только за отдельные виды преступлений, как это установлено в действующем законе "О гражданстве РФ", - говорится в сообщении.

Как отметили в СК, после вступления в силу нового закона "О гражданстве Российской Федерации" в октябре этого года указанная норма уже применяется на практике. Накануне сообщалось, что следственные органы столицы направили в МВД России данные о семи осужденных для решения вопроса о прекращении гражданства России. Осужденные лица совершили такие преступления, как уклонение от прохождения военной и альтернативной гражданской службы, незаконный оборот наркотиков, публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Аналогичная практика имеется в Курганской области и других регионах.