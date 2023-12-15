В России предложили принять жесткие меры в отношении Депардье

Французский актер Жерар Депардье, получивший гражданство РФ в 2013 году, должен быть лишен российского паспорта за критику действий руководства страны и военной спецоперации на Украине, заявил в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» политолог Сергей Разгуляев. Также, по его мнению, у артиста нужно конфисковать все имущество в России, а вырученные деньги передать на нужды СВО.

Во-первых, кто ты такой, чтобы критиковать действия России? Ты не русский, ты француз, просто получивший российский паспорт. Ты не политик, ты простой актер, поэтому <..> занимайся тем, в чем разбираешься и что умеешь. Оставь политику, — призвал актера политолог.

По его словам, решать вопрос с лишением Депардье российского гражданства нужно было сразу после того, как он допустил подобную риторику еще в начале СВО. Эксперт заявил, что актер ничего не сделал для России, однако позволил себе критику в адрес руководства страны.