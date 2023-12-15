Акунин попрощался с российскими читателями

Писатель Борис Акунин (настоящее имя — Григорий Чхартишвили) прокомментировал снятие его книг с продажи в России. В обращении к российским читателям в своем Telegram-канале он попрощался с ними. Lenta.ru

"Дорогие российские читатели, похоже, мы с вами расстаемся. <...> Дорогие российские читатели, если мы прощаемся, то на время. <...> До встречи! Надеюсь, скорой", — написал Акунин. News.ru