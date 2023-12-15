Глава Минцифры увидел плюсы в замедлении роста зарплат IT-специалистов

Замедление темпов роста зарплат IT-специалистов в России является хорошим знаком для отрасли и государства, считает глава Минцифры Максут Шадаев. Его цитирует РИА Новости.

Министр объяснил, что высокие темпы роста зарплат свидетельствуют о слишком перегретом рынке. В свою очередь снижение темпов говорит о том, что рынок выходит из стадии перегрева и чуть-чуть охлаждается, добавил он.

По его словам, тенденция также может быть связана с тем, что на рынок пришло много junior-специалистов. Зарплаты таких сотрудников ниже, чем у других специалистов, что влияет на среднюю зарплату по IT-рынку.