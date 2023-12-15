Замглавы района в Белгородской области подорвался на мине

Белгородский губернатор Вячеслав Гладков опубликовал новые подробности о людях, пострадавших в результате подрыва на мине 13 декабря.

Двое из трех раненых - местные чиновники. Замглавы администрации Краснояружского района Игорь Бородаенко находится в реанимации в тяжелом состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

"Врачи собрали консилиум, внесли изменения в лечение", - рассказал глава региона.

У главы администрации Вязовского сельского поселения Галины Пащенко диагностирован перелом стопы и ранение мягких тканей головы. Женщину экстренно прооперировали, сейчас ее состоянии медики оценивают как удовлетворительное.

Вместе с ними в машине ехал водитель скотовоза Нуриддин Агалиев. Его госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и закрытыми травмами органов грудной клетки и брюшной полости. Он также остается в больнице, его состояние не внушает опасений.

Галина Пащенко рассказала, что решительные действия Нуриддина Агалиева в первые минуты после взрыва спасли жизнь Игорю Бородаенко. Сидевший сзади водитель срезал ремни безопасности и наложил раненому жгуты (аптечку раскидало взрывом), остановив сильнейшее кровотечение.

"Нуриддин Шовкатович - настоящий герой!", - отметил Гладков.