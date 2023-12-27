Что подарить в год Зеленого Деревянного Дракона: список идей

Вопрос о том, что подарить близким к Новому году, становится как никогда актуальным, поскольку до праздника остается совсем немного времени. Однако стоит учитывать, что символ наступающего года имеет свои предпочтения в вопросе выбора презентов. О том, что следует дарить в год Зеленого Деревянного Дракона — в материале «Рамблера».

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«Зеленые» подарки

Подарки зеленого цвета будут хорошим выбором, поскольку в 2024 году Дракон будет зеленый, отмечает «Российская газета».

Причем, как сообщается, дарить можно все, что человек сам пожелает. Так, отдать предпочтение можно одежде, сумкам, аксессуарам и т.д. При этом исключением являются головные уборы, поскольку они ассоциируются у Дракона с черепахой — такой подарок может затормозить любое начинание. Подарки зеленых оттенков могут оказать благотворное влияние на получателя и его дальнейшую жизнь. При этом тем, кто сам родился в год Дракона, не следует делать выбор в пользу зеленого цвета.

Но в связи с тем, что Дракон в 2024 году будет деревянный, удачу могут принести предметы, выполненные из этого материала. Так, можно подарить деревянную посуду, мебель или небольшой сувенир.

Живое растение

Удачу получателю подарка сможет принести домашнее дерево в горшочке. Живые растения — символ роста, развития и гармонии. Выбор стоит сделать в пользу бонсая и бамбука, поскольку они символизируют пожелание успеха в денежных делах и прибыли бизнесу. Среди других растений, к которым стоит приглядеться — араукария и драцена.

Предметы с изображением Дракона

Принести удачу могут любые подарки с изображением Дракона, отмечает газета.

Речь идет о пижамах, шарфах и сувенирах, отмечает издание. Так, можно подарить фигурки и ручки с изображением данного существа.

Среди других подарков, которые можно подарить на Новый год близким — деньги и украшения, средства связи, а также подарочный сертификат, указано в публикации.