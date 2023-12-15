Исследование Rambler&Co. Большинство россиян решают конфликты на работе лично, без помощи HR-специалистов

При этом 12% участников опроса отметили главную причину ссор — громкие разговоры по телефону.

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Аналитики медиахолдинга Rambler&Co спросили у интернет-пользователей об отношениях с коллегами – как решают конфликты, дружат ли с кем-то из коллектива и что больше всего раздражает. Оказалось, 59% опрошенных россиян стараются не поддерживать связь с командой вне работы, тогда как 41% это приветствуют.

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Среди тех, кто открыт к общению за пределами офиса, половина (51%) называют своих коллег хорошими знакомыми, четверть (25%) – друзьями, с которыми возможен совместный досуг. Однако 13% подчеркнули, что даже вне кабинетов и опенспейсов встречи с сослуживцами носят рабочий характер. 6% допустили даже романтический характер взаимоотношений, а 5% отметили, что среди сотрудников компании есть их родственники, поэтому они и общаются с ними в личной жизни.

Респонденты, которые не поддерживают отношения с коллегами вне работы, назвали несколько причин: 51% чётко разделяют личную и профессиональную жизнь, 29% не видят в сотрудниках никого, кто был бы им интересен, 16% имеют достаточно знакомств вне работы, а у 4% – удалёнка, и они практически не пересекаются.

Всем респондентам был задан вопрос об уместности делать коллегам замечания, которые не касаются рабочих вопросов. Те, кто открыт к общению вне офиса, ответили так: 42% видят в этом необходимость, только если нарушается рабочая атмосфера (например, кто-то громко разговаривает или смотрит видео со звуком), 30% назвали замечания неэтичными, 21% сразу выскажут всё, если это коснется их лично, а 7% хотят, но стесняются кого-то в чём-то упрекать. Те, кто вне офиса с коллегами не видятся, считают примерно так же: 45% не замалчивают нарушение рабочей атмосферы, 33% называют любые замечания невежливыми, 14% всегда отстаивают свой личный комфорт, 8% стесняются говорить об этом.

При этом в способе разрешения конфликтов дружеские отношения выражены ярче. Лично решают проблемы с коллегами 81% из тех, кто общается с ними вне офиса, и 73% – кто строго на работе. К руководителю обращаются 6% и 9% соответственно, терпят и никак не решают конфликты 8% и 12%, увольняются из-за ссор 3% и 4%. Остальные (по 2%) просят о помощи HR-специалистов.

Среди причин, по которым респонденты чаще всего раздражаются от поведения коллег, лидируют (49%) невежество и хамство. 21% отмечают излишнюю навязчивость, 12% – громкие разговоры по телефону, 9% — неуместные фразы в разговоре, 6% — просмотр видео со звуком, 3% — бестактные шутки в общем чате.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 7 по 13 декабря 2023 года, охват составил 142 489 интернет-пользователей со всей России, среди которых 59% мужчин и 41% женщин. Среди респондентов 29% работают в микрокомпаниях (до 50 сотрудников), 24% – в крупных (более 1 000), 18% – в средних (от 250 до 1000), 15% – в малых (от 50 до 100), 14% – в небольших (от 100 до 250).

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