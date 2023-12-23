Как безопасно установить елку. Советы спасателей

Наряжать елку — важная новогодняя традиция. Это праздничное дерево создает особую атмосферу, собирает вокруг себя детей и радует взгляд взрослых. Однако при неправильной установке елка может стать источником пожара и других проблем, которые точно испортят Новый год. Как избежать этого — читайте в статье «Рамблера».

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Где устанавливать елку?

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Если выбор ели — живой или искусственной — остается на усмотрение человека, то правила установки следует соблюдать в любом случае. Первое — ель нужно размещать как можно дальше от отопительных приборов и радиаторов. Как отмечали в МЧС России по Еврейской автономной области, натуральное дерево от короткого замыкания может моментально превратиться в факел, поскольку хвойные горят очень быстро.

Искусственные ели тоже горючи, однако при этом они скорее быстро плавятся и «растекаются». Также не исключено и выделение ядовитых веществ, что представляет огромную опасность для находящихся в помещении людей. По этой причине стоит покупать модели с противопожарной пропиткой.

Наиболее удачным местом для елки считается угол вдали от прохода, где ее нельзя случайно задеть и опрокинуть. Следует уделить внимание и подставке — она должна быть прочной и крепко удерживать праздничное дерево, не допуская опрокидывания. Высота ели должна быть примерно на метр ниже высоты потолка помещения, особенно если он сделан из горючего материала.

Выбор игрушек

Спасатели рекомендуют осознанно относиться к выбору украшений, а особенно — гирлянд. Нельзя использовать неисправные и несертифицированные электроприборы. Наилучшим выбором станут изделия, покрытые огнезащитным составом и прошедшие тестирование в лабораториях. Также они должны быть оснащены предохранителями — без них при скачке напряжения провода могут перегреться и загореться.

Разумеется, нельзя использовать гирлянды с оголенными проводами — их запрещено включать даже для проверки, поскольку это чревато ударом тока. Также перед использованием нужно проверить целостность лампочек — если есть сомнения хотя бы насчет одной, то гирлянду лучше отложить в сторону.