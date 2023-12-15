Колокольцев: Необходимо помогать соотечественникам, желающим переехать в РФ из недружественных стран
В пятницу под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщает портал МВД-Медиа.
Открывая мероприятие, глава МВД России сделал акцент на важных изменениях, недавно внесенных в законодательство РФ. Так, в конце октября, напомнил министр, вступил в силу новый закон "О гражданстве РФ" , в соответствии с которым участники профильной госпрограммы получили право приобретать его без предварительного оформления разрешения на временное проживание и вида на жительство. Чтобы стать россиянами, им потребуются только документы, подтверждающие владение русским языком, знание истории и основ законодательства Российской Федерации.
Владимир Колокольцев подчеркнул, что наряду с преференциями для соотечественников расширен перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение гражданства.
Накануне "РГ" сообщала о том, что осужденных стали лишать российского гражданства.
"Участники мероприятия также обсудили вопрос оказания помощи соотечественникам, которые желают переехать в Россию с территории недружественных государств", - отметили в МВД.
"Исходя из геополитической ситуации и сокращения численности российских загранучреждений на площадке МВД полтора года назад создана рабочая группа. Ее сотрудники осуществляют консультирование по телефону и путем переписки по электронной почте по всем актуальным вопросам, связанным с переездами. На сегодняшний день обработано более 5 тысяч обращений, треть из которых - от соотечественников, проживающих в недружественных странах", - рассказал глава МВД России. Отмечается, что такая обратная связь позволяет реагировать адресно и вносить коррективы в нормативную правовую базу с учетом запросов потенциальных переселенцев. "Так, в августе прошлого года издан 547-й Указ, предоставивший право воспользоваться Программой и подать заявление в государстве своего пребывания. Результатом комплексных мер стало почти двукратное увеличение численности участников данной категории", - указали в МВД.