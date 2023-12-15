Колокольцев: Необходимо помогать соотечественникам, желающим переехать в РФ из недружественных стран

В пятницу под председательством министра внутренних дел России Владимира Колокольцева состоялось заседание межведомственной комиссии по реализации госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Об этом сообщает портал МВД-Медиа.

Открывая мероприятие, глава МВД России сделал акцент на важных изменениях, недавно внесенных в законодательство РФ. Так, в конце октября, напомнил министр, вступил в силу новый закон "О гражданстве РФ" , в соответствии с которым участники профильной госпрограммы получили право приобретать его без предварительного оформления разрешения на временное проживание и вида на жительство. Чтобы стать россиянами, им потребуются только документы, подтверждающие владение русским языком, знание истории и основ законодательства Российской Федерации.

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Владимир Колокольцев подчеркнул, что наряду с преференциями для соотечественников расширен перечень преступлений, совершение которых влечет прекращение гражданства.

Накануне "РГ" сообщала о том, что осужденных стали лишать российского гражданства.

"Участники мероприятия также обсудили вопрос оказания помощи соотечественникам, которые желают переехать в Россию с территории недружественных государств", - отметили в МВД.