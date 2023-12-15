Издательство АСТ выступило с официальным заявлением о приостановке распространения книг Бориса Акунина и признанного иностранным агентом Дмитрия Быкова*.

Генеральный директор издательства АСТ Павел Гришков отметил, что причиной такого решения стали публичные заявления писателей.

«Публичные заявления писателей, которые вызвали широкий общественный резонанс, требуют правовой оценки. До прояснения ситуации выпуск и отгрузки книг возобновлены не будут», — подчеркнул он.

В свою очередь объединенная розничная сеть книжных магазинов «Читай-город – Буквоед» заявила о том, что начала изымать из продажи книги Акунина и Быкова*, однако этот процесс займет некоторое время.

«Решение обусловлено недавними высказываниями писателей, которые получили широкую огласку в СМИ», — уточнили в сети.

Ранее пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) опубликовали свой разговор с писателем Борисом Акуниным от лица экс-министра культуры Украины Александра Ткаченко. В этой беседе Акунин назвал «совершенно понятным» лозунг «хороший русский — мертвый русский» и заявил, что это фраза его не обижает.

Также пранкеры звонили писателю Дмитрию Быкову* от лица главы офиса президента Украины Андрея Ермака. В ходе беседы Быков* пообещал, что отправит Вооруженным силами Украины вырученные от продаж книги про Владимира Зеленского деньги после того, как ее переведут на украинский язык. Кроме того, он заявил, что ему «обидно, когда убивают русских», однако к Киеву у него претензий нет.