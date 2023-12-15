Центр амбулаторной онкопомощи открылся в Ногинске

На базе Ногинской больницы в Подмосковье открылся Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП), целью которого является предоставление качественной медицинской помощи онкологическим пациентам. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья, пишет ТАСС.

Центр призван обеспечить жителей ряда муниципалитетов, включая Богородский округ и другие, качественными медицинскими услугами без необходимости долгих поездок в ближайшие медицинские центры. Ранее жители этих районов вынуждены были тратить около 2 часов на дорогу для получения аналогичной медицинской помощи.

ЦАОП будет обслуживать до 160 человек в день, предоставляя полный спектр медицинских услуг, начиная от инструментальных обследований до лабораторных анализов. Здесь также функционирует дневной стационар на 20 коек, работающий в две смены, а врачи имеют возможность проводить консультации с коллегами из профильных центров, отметили в пресс-службе.