Тематические дни пройдут в рамках «Новогодней почты» в Петербурге

В Санкт-Петербурге 21—29 декабря на Дворцовой площади состоятся тематические дни в рамках акции «Новогодняя почта».

Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Как отметили организаторы, все желающие смогут прийти к главной ёлке города и бесплатно отправить авторскую открытку на любой российский адрес.

«Этот проект напоминает о прекрасной традиции в канун Нового года радовать своих друзей, родных и близких настоящими осязаемыми открытками, а не электронными письмами. Уверен, многим будет приятно получить поздравление, отправленное с Дворцовой площади», — заявил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Почта будет работать ежедневно до 29 декабря с 17:00 до 21:00. Бесплатную открытку смогут взять все желающие, докупать марки или что-либо ещё не требуется.