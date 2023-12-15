В Приморье предупредили об аномально холодной погоде

"В связи с вторжением холодной арктической воздушной массы в период 16-23 декабря 2023 года на большей территории Приморского края будет сохраняться пониженный температурный фон с отклонением среднесуточных температур воздуха от климатической нормы на 3-6 градусов. Местами в разных районах края и во Владивостоке 18-23 декабря ожидается период аномально холодной погоды, когда в течение 4-6 суток среднесуточные температуры воздуха окажутся на 7-12 градусов ниже климатической нормы для этого времени года", - говорится в предупреждении.