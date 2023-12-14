Елку на Новый год ставят 77 процентов россиян
Большинство россиян выбирают искусственные елки на Новый год. Как правильно выбрать такое дерево, в пресс-центре Парламентской газеты» рассказала заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева.
По данным центра изучения потребительского поведения Роскачества, 77 процентов россиян ставят елку на Новый год. 30 процентов из них ставят живые елки, остальные отдают предпочтение искусственным, рассказала эксперт.
«Наши исследования показали, что елка искусственная может осыпаться также, как и елка натуральная, теряя от 10 до 30 процентов иголок. Другая неприятность — это резкий запах от искусственной елки, если она сделана из полимерных материалов, которые плавятся при соприкосновении с гирляндами», — поделилась результатами исследования Саратцева.
Чтобы не испортить себе праздник, эксперт посоветовала покупать елки с металлическим каркасом, а не пластиковым. «Второй совет — требуйте сертификат на елку, и хотя сертификация таких товаров — это не обязательное условие, ответственный потребитель позаботиться о том, чтобы оформить такой документ», — сказала она.