Елку на Новый год ставят 77 процентов россиян

«Наши исследования показали, что елка искусственная может осыпаться также, как и елка натуральная, теряя от 10 до 30 процентов иголок. Другая неприятность — это резкий запах от искусственной елки, если она сделана из полимерных материалов, которые плавятся при соприкосновении с гирляндами», — поделилась результатами исследования Саратцева.



Чтобы не испортить себе праздник, эксперт посоветовала покупать елки с металлическим каркасом, а не пластиковым. «Второй совет — требуйте сертификат на елку, и хотя сертификация таких товаров — это не обязательное условие, ответственный потребитель позаботиться о том, чтобы оформить такой документ», — сказала она.