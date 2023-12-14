В Госдуме разработают «национальный кодекс» для блогеров

Первый вопрос, который требует обсуждения, — выделение отдельного кода для блогеров в ОКВЭД. Нам предстоит определиться, как именно его пропишем. Также на нашем мероприятии прозвучало предложение о создании «национального кодекса для блогеров». Обсудим и это тоже. Это как раз то, о чем заявил президент: блогерам необходимо исходить в своей деятельности из этики, морали, нравственности, безопасности детей, — подчеркнула Лантратова.