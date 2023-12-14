Россиянам пообещали улучшения в поликлиниках

Минздрав России уже заключил контракты на более чем 50% проектов по улучшению первичного звена здравоохранения, сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства. Речь идет о мероприятиях, запланированных на 2024 год.

Проводится возведение более 300 объектов, ремонт 175 объектов, оснащение более 12 тысяч единицами медицинского оборудования и поставки 1,4 тысячи единиц автотранспорта. А это значит, что еще больше россиян ощутят улучшения инфраструктуры здравоохранения нашей страны, — рассказали в министерстве.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил в ходе прямой линии и пресс-конференции по итогам года, что включит продолжение модернизации первичного звена системы здравоохранения в свою предвыборную программу. По его словам, особое внимание следует уделить этой работе в сельской местности.