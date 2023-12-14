Умерла советская певица, народная артистка Украины Мария Процевят

13 декабря в Львове скончалась советская и украинская певица, дирижер и музыкальный педагог, народная артистка Украины Мария Ивановна Процевят.

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Певица умерла на 88-м году жизни, сообщили СМИ страны. Причина смерти не называется.

Мария Процевят родилась в 1936 году в селе в Тернопольской области. Окончила в Львове музыкально-педагогическое училище и в 1963-м - консерваторию.

С 1990-го - основатель и худрук львовского хора народной песни "Вірли".