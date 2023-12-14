Умерла советская певица, народная артистка Украины Мария Процевят
13 декабря в Львове скончалась советская и украинская певица, дирижер и музыкальный педагог, народная артистка Украины Мария Ивановна Процевят.
Певица умерла на 88-м году жизни, сообщили СМИ страны. Причина смерти не называется.
Мария Процевят родилась в 1936 году в селе в Тернопольской области. Окончила в Львове музыкально-педагогическое училище и в 1963-м - консерваторию.
С 1990-го - основатель и худрук львовского хора народной песни "Вірли".
Сольные выступления певицы выходили на пластинках фирм "Мелодия" и американской "Арка-Рекорд", записывалась на ТВ. Гастролировала в Бельгии, Великобритании, Германии, Польше, России, Чехии, Франции, по Закавказью и Прибалтике. В репертуаре исполнительницы было не менее 600 песен.