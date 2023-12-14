Путин пообщался со своим «двойником» на прямой линии

Президенту России Владимиру Путину во время прямой линии задал вопрос его «двойник» — неизвестный житель Санкт-Петербурга направил главе государства видео, на котором он предстал в виде российского лидера. RT на русском

Дипфейк президента спросил у Путина, правда ли, что у него много двойников. Вечерняя Москва

«Я смотрю, что вы говорите моим голосом. Я решил, что быть похожим на себя и говорить моим голосом должен только я. Это то, что касается искусственного интеллекта. И да, это мой первый [двойник — прим. URA.RU]», — пояснил Путин. Ura.Ru