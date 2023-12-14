Путин ответил на вопрос об открытии аэропортов на юге России
Главным критерием при решении вопроса об открытии аэропортов на юге России является обеспечение безопасности пассажиров. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин отвечая на вопрос о возможности открытия воздушных гаваней в ходе «Итогов года», трансляцию которых ведет «Рамблер».
Напомним, что ранее администрация Краснодарского края сообщила, что 15 декабря аэропорт «Пашковский» обслужит тестовый рейс, по итогам которого будет принято решение о возобновлении работы.
«Что касается открытия аэропортов, главный критерий здесь — обеспечение безопасности пассажиров. Это касается и аэропорта Краснодара, хоть он и далеко от зоны боевых действий», — сказал Путин.
Режим ограничений на выполнение полетов на юге России начал действовать с началом спецоперации на Украине. В целях безопасности были временно закрыты аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.