УПЦ представила ООН доказательства насилия над верующими при захвате монастыря в Черкассах

Представители ООН прибыли в Черкассы на Украине, где ранее рейдеры из раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) штурмом захватили монастырь Рождества Богородицы, принадлежавший канонической Украинской православной церкви (УПЦ), им представили доказательства насилия над верующими. Об этом сообщила Черкасская епархия УПЦ.

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"По приглашению митрополита Черкасского и Каневского Феодосия, который имеет статус правозащитника, сотрудничающего с ООН, сотрудники Мониторинговой миссии ООН по правам человека на Украине посетили город Черкассы. <...> Работникам миссии была предоставлена полная документальная база доказательств преступления насилия над верующими УПЦ, а также видеозаписи зверств, документы о возбуждении уголовных дел, свидетельства о попытках официальных структур нивелировать уголовные последствия в отношении фигурантов этого преступления и тому подобное", - говорится в сообщении на сайте епархии.

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Отмечается, что представители ООН пообщались с пострадавшими, зафиксировали их свидетельства и медицинские документы о полученных ими травмах.

"Несколько пострадавших на время визита миссии еще находились в больницах после челюстно-лицевых операций. Многие из пострадавших и раненых верующих давали показания на условиях анонимности, ведь при бездействии силовых органов при нарушении прав верующих они не могут сегодня чувствовать себя в безопасности, особенно после угроз их жизни и здоровью со стороны нападавших на монастырь", - добавили в епархии.

20 ноября мужской монастырь Рождества Богородицы в Черкассах был захвачен рейдерами в камуфляже из раскольнической ПЦУ, в штурме также участвовали полицейские. В пресс-службе УПЦ сообщали о нескольких пострадавших во время захвата монастыря.

При этом первая попытка его захвата была осуществлена еще 16 ноября, когда несколько десятков радикалов ворвались на территорию монастыря. 18 ноября прихожане и монашествующие провели собрание членов религиозной общины, на котором подтвердили подчиненность УПЦ во главе с митрополитом Онуфрием.