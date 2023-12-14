Школьники из Крыма попросили Путина помочь отремонтировать спортзал

Воспитанники спортшколы в крымском селе Солнечная Долина записали видеообращение к Владимиру Путину, в котором попросили президента помочь с ремонтом спортзала. Обращение спортсменов показали во время "Прямой линии" с президентом.

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Ребята рассказали, что занимаются в спортивной секции футболом и не раз занимали призовые места на российских соревнованиях. Раньше тренировки в холодное время года проходили в спортзале в здании клуба, единственном в селе. Но теперь он закрыт, поскольку пришел в аварийное состояние.

"В этом году невозможно стало тренироваться. Ремонта не было более 40 лет, полы прогнили, стены покрылись плесенью, окна выбиты. В здании очень холодно", - сообщили президенту юные спортсмены.

Школьники рассказали, что обращались во все инстанции, писали чиновникам, но местные власти игнорируют их просьбы. Из-за этого дети в декабре занимаются на улице.

Владимир Путин пообещал ребятам, что проблема будет решена.

Президент также сообщил, что в прошлые годы из федерального бюджета выделялось около 1,7 миллиарда рублей в год на развитие спорта в регионах. А сейчас в бюджете на эти цели запланировано менее 700 миллионов рублей.

"Мы должны к этому вернуться", - отметил он.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов поблагодарил президента за поддержку и сообщил, что благодаря помощи из федерального центра спортзал отремонтируют уже в 2024 году.

"Этот спортзал был передан в муниципальную собственность по инициативе местных властей. Планировалось в следующем году сделать проектную документацию. То, что люди об этих планах не знали, - это результат слабой связи местных органов власти, включая поселковую, с гражданами. Теперь, после поручения Президента, проект в 2024 году будет реализован до конца с помощью федерального центра", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.