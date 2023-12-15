На севере Красноярского края на берег реки Енисей вынесло огромные глыбы льда. Видео опубликовал Telegram-канал «Борус.Люди».

Видеозапись прислала жительница Енисейска. Она рассказала, что с Богучанской гидроэлектростанции (ГЭС) сбросили большое количество воды. Лед не выдержал напора жидкости и сломался, а кромку ледяного покрова отодвинуло на несколько десятков километров на север.

На опубликованном видео показано, как лед движется по реке. Он сталкивается с берегом и раскалывается на части, вздымающиеся над землей на несколько метров. Общая картина напоминает кадры из фильма «Интерстеллар».