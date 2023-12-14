ВОЗ призвала защитить детей от электронных сигарет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупредила о вреде электронных сигарет, призвав принять строгие меры контроля для защиты детей и некурящих. Она отметила в пресс-релизе, что в 88 странах не установлен минимальный возраст, когда можно покупать такие сигареты, а в 74 государствах нет регулирующих правил относительно этой продукции.
"Электронные сигареты помогают бросить курить". Правда ли это?
"Необходимы срочные действия по контролю над электронными сигаретами для защиты детей, а также некурящих и для минимизации вреда для здоровья населения", - подчеркнули в ВОЗ, напомнив, что "электронные сигареты как потребительский товар не продемонстрировали эффективности для отказа от употребления табака населением", зато "появились тревожные данные о неблагоприятных последствиях для здоровья".
Во всех регионах "дети в возрасте 13-15 лет курят электронные сигареты чаще, чем взрослые", констатировали в ВОЗ. При этом "исследования неизменно показывают, что молодые люди, использующие электронные сигареты, почти в три раза чаще начинают в дальнейшем курить сигареты".
В ВОЗ с тревогой обратили внимание на "активное продвижение" электронных сигарет среди молодежи. В 34 странах продажа электронных сигарет запрещена. Вместе с тем в 74 государствах нет правил, регулирующих торговлю ими, а в 88 странах не установлен минимальный возраст для их покупки. Детей "ловят в раннем возрасте для использования электронных сигарет, и они могут подсесть на никотин", заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Он призвал страны "принять строгие меры по предотвращению курения, чтобы защитить своих граждан, особенно детей и молодых людей".
Электронные сигареты с никотином "вызывают сильное привыкание и вредны для здоровья", отметили в ВОЗ. Хотя "долгосрочные последствия для здоровья до конца не изучены, было установлено, что они выделяют токсичные вещества", что повышает риск рака, заболеваний сердца и легких. Использование электронных сигарет "может также повлиять на развитие мозга и привести к нарушениям в обучении у молодых людей".
В ВОЗ подчеркнули, что "табачная промышленность получает прибыль от разрушения здоровья". Она "финансирует и продвигает ложные свидетельства" о том, что новые продукты якобы "снижают вред". Табачная промышленность "активно продвигает эти продукты среди детей и некурящих и продолжает продавать миллиарды сигарет", констатировали в организации.