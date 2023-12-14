Сдача загранпаспорта: кого касаются новые правила и как вернуть документ

С 11 декабря 2023 года в России вступили в силу правила сдачи загранпаспортов, касающиеся россиян, которым временно ограничен выезд из страны. Life рассказал, как работают новые правила.

Кого касается

Запрещают выезд из России людям, проходящим альтернативную гражданскую службу, из-за ограничений, наложенных судом на банкрота или должника, а также из-за ведомственных запретов - к примеру, если человек допущен к гостайне или служит в ФСБ.

Как отмечает Life, человеку в статусе призывника сдавать загранпаспорт не потребуется, но действовать документ не будет.

Схема действий

По новым нормам, если россиянин получит уведомление об ограничении выезда, он будет обязан сдать загранпаспорт в течение пяти дней. Сдать документ нужно в МВД, МИД, ФСБ, или в другую государственную организацию, которая ограничила выезд из страны.

Чтобы паспорт не потерялся, будет составляться акт приема-передачи в двух экземплярах - для владельца документа и для госоргана, забирающего паспорт.

Как вернуть загранпаспорт

Забрать загранпаспорт можно будет после отмены ограничения на выезд или в случае, если срок действия документа истек. Выдать документ должны в день обращения владельца под его личную подпись. Запросить возвращение загранпаспорта можно и дистанционно, но тогда ждать возврата придется в течение пяти дней.

Проходившим службу потребуется предоставить военный билет с отметкой о ее окончании.

Что будет, если не сдать загранпаспорт

Штрафов или другой ответственности за несданный загранпаспорт новые правила не предусматривают. Однако они вводят 15 оснований для того, чтобы документ был признан недействительным. В их числе и несдача документа на хранение.

Когда загранпаспорт признают недействительным