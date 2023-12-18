От торговых рядов до магазина советской элиты. ГУМу — 130 лет

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Прохожие у одной из витрин Государственного универсального магазина на Никольской улице, 1992 год
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Прохожие у одной из витрин Государственного универсального магазина на Никольской улице, 1992 год 
© Борис Кавашкин, Людмила Пахомова/ТАСС
Верхние торговые ряды (сейчас ГУМ) на Красной площади, 1886 год
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Верхние торговые ряды (сейчас ГУМ) на Красной площади, 1886 год 
© Евгений Леонов/РИА Новости
Верхние торговые ряды (Государственный универсальный магазин), 1921 год
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Верхние торговые ряды (Государственный универсальный магазин), 1921 год 
© ТАСС
Студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы выбирают подарки к Новому году в ГУМе, 1962 год
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Студенты Университета дружбы народов имени Патриса Лумумбы выбирают подарки к Новому году в ГУМе, 1962 год 
© Александр Макаров/РИА Новости

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Смена ассортимента на витрине ГУМа, 1983 год
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Смена ассортимента на витрине ГУМа, 1983 год 
© Борис Кавашкин/ТАСС
Государственный универсальный магазин, 1983 год
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Государственный универсальный магазин, 1983 год 
© Валерий Шустов/РИА Новости
В отделе канцелярских товаров Государственного универсального магазина, 1974 год
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В отделе канцелярских товаров Государственного универсального магазина, 1974 год 
© Вадим Мирошниченко/РИА Новости
В Государственном универсальном магазине, 1974 год
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В Государственном универсальном магазине, 1974 год 
© Вадим Мирошниченко/РИА Новости
У стенда с телевизорами в Государственном универсальном магазине, 1974 год
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У стенда с телевизорами в Государственном универсальном магазине, 1974 год 
© Вадим Мирошниченко/РИА Новости

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У витрины Государственного универсального магазина, 1976 год
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У витрины Государственного универсального магазина, 1976 год 
© Сергей Соловьев/РИА Новости
Супруга Президента США Патриция Никсон во время посещения Государственного универсального магазина, 1972 год
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Супруга Президента США Патриция Никсон во время посещения Государственного универсального магазина, 1972 год 
© Эдуард Песов/РИА Новости
Продажа елочных украшений в ГУМе, 1956 год
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Продажа елочных украшений в ГУМе, 1956 год 
© Давид Шоломович/РИА Новости
Покупатель в ГУМе, 1976 год
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Покупатель в ГУМе, 1976 год 
© Сергей Соловьев/РИА Новости
Гастроном №1 на первой линии Государственного универсального магазина, 1965 год
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Гастроном №1 на первой линии Государственного универсального магазина, 1965 год 
© Владимир Акимов/РИА Новости

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Начало предпраздничной торговли в ГУМе, апрель 1980 года
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Начало предпраздничной торговли в ГУМе, апрель 1980 года 
© Валентин Хухлаев/ТАСС
Посетительницы в одном из кафе ГУМа, 1993 год
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Посетительницы в одном из кафе ГУМа, 1993 год 
© Александр Лыскин/РИА Новости
К 110-летию Государственного универсального магазина (ГУМ) был изготовлен торт весом, превышающим 3 тыс. кг, высотой — более 3 м, диаметром у основания — свыше 6 м. Торт поставили на месте знаменитого фонтана ГУМа, и примерно 10 тысяч человек смогли его попробовать, 2003 год
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К 110-летию Государственного универсального магазина (ГУМ) был изготовлен торт весом, превышающим 3 тыс. кг, высотой — более 3 м, диаметром у основания — свыше 6 м. Торт поставили на месте знаменитого фонтана ГУМа, и примерно 10 тысяч человек смогли его попробовать, 2003 год 
© Дмитрий Коробейников/РИА Новости
Показ моделей во время церемонии открытия магазина одежды совместной российско-германской компании «Интер трейдинг сервис» в ГУМе, 1995 год
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Показ моделей во время церемонии открытия магазина одежды совместной российско-германской компании «Интер трейдинг сервис» в ГУМе, 1995 год 
© Борис Кавашкин/ТАСС
Фестиваль цветов в Государственном универсальном магазине, 2017 год
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Фестиваль цветов в Государственном универсальном магазине, 2017 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Фигуристка Алина Загитова проводит мастер-класс по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве, 2023 год
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Фигуристка Алина Загитова проводит мастер-класс по фигурному катанию на ГУМ-катке в Москве, 2023 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Вывеска на крыше здания ГУМа в Москве, 2018 год
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Вывеска на крыше здания ГУМа в Москве, 2018 год 
© Наталья Селиверстова/РИА Новости
ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве
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ГУМ-ярмарка на Красной площади в Москве  
© Максим Чурусов/ТАСС

14 декабря 1893 года в Москве открыли свои двери Верхние торговые ряды — предшественники современного ГУМа.

Здание под ряды построили в псевдорусском стиле, чтобы оно сочеталось с Кремлем. Постройка впечатляла смелыми решениями: сложный арочный потолок, навесные мостики-переходы между магазинами, электрическое освещение. Внутри был фонтан, у которого всегда играл живой оркестр, кинотеатр, банк, телеграф. В подвале работал знаменитый ресторан «Мартьяныч», про который говорили: «Кто у «Мартьяныча» не бывал, Москвы не видал!».

В советское время торговые ряды расцвели во время новой экономической политики. Тогда их рекламировал сам поэт Владимир Маяковский, сочинивший строчку: «Нечего на цены плакаться — в ГУМ, комсомольцы, в ГУМ, рабфаковцы!». Затем НЭП свернули, а в здание заехали государственные конторы и общежития. Одно время обсуждался даже снос рядов как «морально устаревших». Но в 1945 году именно из рупора этого здания диктор Юрий Левитан объявил о капитуляции Германии.

В 1953 ряды переименовали в Государственный универсальный магазин и сделали образцовым «торговым центром». Это был крупнейший магазин СССР, куда с раннего утра выстраивались очереди. В ГУМе работали 11 отделов, самый известный — Гастроном № 1, где покупала продукты советская элита.

Сейчас в ГУМе вновь работают фонтан (правда, без оркестра), стилизованный под советский Гастроном № 1 и отреставрированный дореволюционный шикарный туалет. Также есть собственный кинозал, а у москвичей пользуется большой популярностью каток ГУМа.

Общество
Фото
Юрий Левитан
Владимир Маяковский
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